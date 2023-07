Viola Park, tre giorni al raduno. Incertezza su tifosi e amichevoli. Il Franchi è inutilizzabile

Tre giorni al raduno della Fiorentina. Se sul fronte del calciomercato (ancora) tutto tace, in casa gigliata c’è emozione e soddisfazione per l’apertura ormai imminente del Viola Park. La certezza è che i ragazzi di Italiano saranno accolti in un centro sportivo unico in Italia, all’avanguardia in Europa. Quel che invece non è ancora per niente certo è se anche i tifosi potranno accedere all’impianto fin da subito. O quantomeno per le amichevoli. La Fiorentina vorrebbe aprire il suo gioiello (che sarà inaugurato ufficialmente a settembre alla presenza di Rocco Commisso) ma ci sono aspetti legati alla sicurezza che fanno mordere il freno alla società viola. Il tutto è riconducibile ad alcune aree ancora sottoposte a cantiere. E poi c’è la questione dei parcheggi, che rimanda a quella dell’ordine pubblico e della viabilità nelle zone intorno al Viola Park.

Partiamo da una certezza. I primi passi della Fiorentina stagione 2023/2024 saranno senza tifosi. Impossibile accoglierli fin dai primi allenamenti. Con ogni probabilità sarà a porte chiuse anche l’amichevole con la Primavera di sabato prossimo. Una volta appresa la volontà della Fiorentina di giocare tutte le amichevoli all’interno del centro sportivo, il Comune di Bagno a Ripoli ha mosso i suoi passi. Giovedì scorso è stato convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza ed è stato avviato il percorso con le forze dell’ordine soprattutto per una questione di viabilità. Resta poi da verificare la questione parcheggi. Il Comune ha messo a disposizione un’area per 200 posti auto. Anche la Prefettura sta facendo la propria parte. Il primo step è in programma giovedì prossimo. Si riunirà la Commissione di Pubblico Spettacolo e per quella data dovrà già essere stata consegnata tutta la documentazione necessaria per poter aprire l’impianto ai tifosi. Quanti? Difficile dirlo. Di certa c’è solo la capienza dei due stadi: 1.500 posti per il ‘Davide Astori’ e 3.000 per il «Curva Fiesole«.

Si dovrebbe procedere per gradi, ma in ogni caso se ne parlerà dai test con Parma e Catanzaro (quello più atteso anche per il possibile arrivo di diversi tifosi giallorossi). Da escludere l’ipotesi che era filtrata nelle ultime ore di un eventuale spostamento al ‘Franchi’ dei match con maggiore richiamo. In questo momento lo stadio è adibito ai concerti estivi (sabato sera ad esempio è in programma quello dei Pinguini Tattici Nucleari). Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SUL TEDESCO