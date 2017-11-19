Viola ancora sotto dopo un calcio di punizione, Paloschi porta in vantaggio la SPAL
Viola sottotono, la partita si fa difficile. La paura per la terza sconfitta consecutiva è sempre piú concreta..
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 15:37
La Fiorentina si ritrova ancora a dover rimontare. Dopo una punizione dalla destra battuta da Viviani, l'ex Felipe colpisce di testa e manda la palla sul palo. Sul tap-in è veloce Paloschi che di prima porta in vantaggio i suoi.
Viola sottotono, la partita si fa difficile. La paura per la terza sconfitta consecutiva è sempre piú concreta..