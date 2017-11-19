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Viola ancora sotto dopo un calcio di punizione, Paloschi porta in vantaggio la SPAL

Viola sottotono, la partita si fa difficile. La paura per la terza sconfitta consecutiva è sempre piú concreta..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 15:37
Viola ancora sotto dopo un calcio di punizione, Paloschi porta in vantaggio la SPAL -
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Paloschi
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La Fiorentina si ritrova ancora a dover rimontare. Dopo una punizione dalla destra battuta da Viviani, l'ex Felipe colpisce di testa e manda la palla sul palo. Sul tap-in è veloce Paloschi che di prima porta in vantaggio i suoi.

 

Viola sottotono, la partita si fa difficile. La paura per la terza sconfitta consecutiva è sempre piú concreta..

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