La squadra di Italiano nello spareggio per l’Europa non fallisce. La Fiorentina riesce a tenere il risultato, tre punti che sono il premio per una crescita. Sugli scudi Gonzalez, l’argentino è stato la chiave della vittoria di ieri. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

