Vigiani: “Belle sensazioni, spero di far bene. I ragazzi si sentono responsabili dell’esonero di Mihajlovic”

Luca Vigiani, tecnico della Primavera rossoblu che siederà sulla panchina del Bologna quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con la Fiorentina: “Sono sensazioni belle, ma dobbiamo rimanere concentrati per quello che serve in questa gara. Ho visto i ragazzi determinati, hanno preso coscienza della situazione e si sentono la responsabilità per quanto acceduto. Era difficile sperare in un esordio del genere: spero di far bene”.