Vieusseux: "Concordiamo con i 1926. I fiorentini non hanno mai subito il volere altrui"

Questo il comunicato sui social dell'importantissimo viola club, il Vieussex:"Il Vieusseux è in tutto e per tutto concorde con il comunicato dei ragazzi del 1926. La Fiorentina è una cosa seria è da s...

Questo il comunicato sui social dell'importantissimo viola club, il Vieussex:

"Il Vieusseux è in tutto e per tutto concorde con il comunicato dei ragazzi del 1926. La Fiorentina è una cosa seria è da sempre una parte di noi e non possiamo più vederla trattata come qualcosa di superfluo usata da chi non conosce e non vuole capire che non rappresenta solo un team di calcio ma è e sarà sempre l'orgoglio e il Vanto di un popolo. Non ci stiamo più ad essere mortificati I FIORENTINI DA SEMPRE NON HANNO MAI SUBITO IL VOLERE ALTRUI E OGGI MENO CHE MAI. IL CONSIGLIO DEL VIEUSSEUX"