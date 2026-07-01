(VIDEO) Viery si presenta sui social: “Onorato e felice di vestire questa maglia. Forza Viola! ”

Le prime parole di Viery come nuovo giocatore della Fiorentina

Dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo alla Fiorentina, Viery ha affidato anche ai social il primo messaggio da nuovo giocatore viola. Il difensore brasiliano ha pubblicato su Instagram un video in cui indossa i colori della Fiorentina, accompagnato da una didascalia di entusiasmo per l’inizio della sua nuova avventura. “Sono davvero felice di questa nuova fase della mia vita e della mia carriera. È un onore indossare questa maglia. Forza Viola”, ha scritto il nuovo acquisto gigliato.

https://www.instagram.com/reel/DaQTC7HzcSe/?igsh=MjJxa2tjNjBhdDBt