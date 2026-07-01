Viery si presenta: “Onorato di essere il primo acquisto. Sono un difensore con un’ottima tenuta fisica"

Viery si fa conoscere dal popolo viola

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha trasmesso le prime parole di Viery:

Sei il primo acquisto della stagione, cosa provi nel vestire questa maglia? “Per me è molto emozionante essere il primo acquisto della stagione. Sono un ragazzo che ha lavorato molto a Porto Alegre. Ho dato tutto per il Grêmio e ora vivo questo momento speciale. Oggi mi sento onorato nel vestire la maglia della Fiorentina.” Si tratta della tua prima volta lontano da casa? Cosa ti mancherà di più del Brasile e della tua esperienza al Grêmio? “In realtà ho cominciato a giocare lontano da casa molto presto. A 10 anni mi sono trasferito da solo nel Sud del Brasile. Questa però è la prima volta in Europa. Cosa mi mancherà di più? Sicuramente i miei amici e il cibo brasiliano.”

Per far comprendere al meglio ai tuoi nuovi tifosi che tipo di difensore sei, c’è un giocatore in particolare nel quale ti riconosci e a cui ti ispiri? “Ce ne sono diversi. Ho studiato il modo di stare in campo di Sergio Ramos, mi sono piaciuti i video di Maldini, oggi apprezzo lo stile di gioco di Virgil Van Dijk. Ci sono anche altri giocatori ai quali guardo cercando di prendere qualcosa da ciascuno di loro per migliorare le mie qualità.” Quali sono le tue caratteristiche principali che pensi possano aiutare di più la Fiorentina in questa stagione? “Penso di essere un difensore con un’ottima tenuta fisica, sfrutto molto la mia forza e mi piace partecipare alle fasi di costruzione del gioco.” Per concludere due parole sul mondiale. Sei riuscito a vedere la partita tra Brasile e Giappone? Dove pensi che possa arrivare la tua nazionale? “Il Brasile penso che possa sicuramente arrivare in finale, non ho potuto guardare la partita perché ero in volo per arrivare qui; ma (dice con un sorriso e con orgoglio ndr) ce la faremo ad arrivare in finale.”