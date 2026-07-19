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Viery si presenta: domani alle 12 al Viola Park la conferenza del nuovo giocatore della Fiorentina

Domani la presentazione ufficiale di Viery

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2026 14:14
Viery si presenta: domani alle 12 al Viola Park la conferenza del nuovo giocatore della Fiorentina -
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Tramite un comunicato ufficiale sui propri profili social la Fiorentina ha annunciato la conferenza stampa di presentazione di Viery.

"ACF Fiorentina informa che domani, lunedì 20 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Viery".

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