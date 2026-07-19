Viery si presenta: domani alle 12 al Viola Park la conferenza del nuovo giocatore della Fiorentina
Domani la presentazione ufficiale di Viery
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2026 14:14
Tramite un comunicato ufficiale sui propri profili social la Fiorentina ha annunciato la conferenza stampa di presentazione di Viery.
"ACF Fiorentina informa che domani, lunedì 20 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Viery".