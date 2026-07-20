Viery: “Mio padre mi ha chiamato così per Bobo Vieri, posso giocare anche terzino. Indosserò la 33”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Viery è stato presentato al Viola Park

Il nuovo acquisto della Fiorentina Viery è stato presentato al Viola Park, queste le sue parole in conferenza stampa:

Prima di tutto voglio ringraziare il presidente. Sono cresciuto come terzino, fino a 17 anni ho giocato li. Posso ricoprire entrambi i ruoli, ovviamente da terzino sono più difensivo. Per me l’importante è giocare.”

“Mi ha padre era molto legato a Bobo Vieri per questo mi ha dato questo nome. Mi è piaciuto da subito il progetto, è un progetto giovane, c’è un brasiliano come Dodò che mi può aiutare. Mi piace molto la città e piacerà alla mia famiglia.”

“Il calcio europeo è più rapido di quello brasiliano, la giocavo sempre in anticipo. Ma sto imparando abbastanza e più passerà il tempo e più migliorerò”

“Dodò mi sta aiutando tanto, ma non conosco il suo futuro. Parliamo del Brasile e non di quello che farà lui.”

“Giocherò con il 33, perché avevo il 44 ma qui ce l’ha già un calciatore. La nazionale è un sogno per tutti i brasiliani.”

“Mi ispiro a Sergio Ramos, sono forte in difesa e nell’1 vs 1, poi sono uno che da tutto in campo.”

“Grosso capisce molto di calcio. Kean è difficile da marcare anche in allenamento, è molto forte.”

“Un giocatore del passato che conosco della Fiorentina è Dunga. Sono in contatto con lui tramite il mio agente, mi ispirerò a lui qui.”“Dragusin è molto forte, poi capisce il portoghese e questo mi aiuta molto. L’importante non è con chi gioco ma farmi trovare pronto a quello che mi chiederà il mister.”

“Mio padre mi ha chiamato così per Bobo Vieri, quindi ho sempre seguito molto questo campionato. È molto tattico per un difensore centrale, qui so che posso migliorare molto e imparare tanto.”