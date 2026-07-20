Viery: “Ho tanti contatti con Dunga. Dodò mi sta aiutando molto e spero che resti, ma non so cosa farà”

Viery ha parlato anche del suo rapporto con Dodò e con Dunga, le sue parole sul tema:

Viery ha parlato anche del suo rapporto con Dodò e con Dunga, le sue parole sul tema:“Un giocatore del passato che conosco della Fiorentina è Dunga. Sono in contatto con lui tramite il mio agente, mi ispirerò a lui qui.”“Dodò mi sta aiutando tanto, ma non conosco il suo futuro. Spero che resti, insieme parliamo tanto del Brasile ma non di quello che farà lui.”