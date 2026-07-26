Viery: "Da bambino alla Play Station sceglievo sempre De Gea e adesso è un mio compagno di squadra. Incredibile!"

Le emozioni di Viery direttamente dal ritiro inglese della Fiorentina

Viery Fernandes ha parlato dal ritiro della Fiorentina in Inghilterra al termine dell'allenamento odierno ai canali ufficiali viola, il primo successivo all'amichevole disputata contro il QPR. Il giovane difensore ha raccontato le sue prime impressioni sull'esperienza in viola e sul lavoro svolto con il gruppo.



"Il ritiro è molto intenso, stiamo lavorando duramente e lo si è visto anche nella partita contro il QPR. Con Dragusin e gli altri difensori stiamo costruendo una buona intesa: cerchiamo di darci copertura a vicenda e di mantenere la squadra compatta. Sono molto contento dell'ambiente che ho trovato e dei compagni, che mi stanno aiutando tantissimo".

Le richieste di Grosso:

"Mi chiede di essere intenso, di giocare con forza e di non essere troppo aggressivo quando esco dalla linea difensiva. Qui il calcio è molto tattico, ma ogni giorno sto imparando qualcosa in più"



Parlando del suo inserimento, il difensore ha sottolineato la dimensione internazionale dello spogliatoio:

"Ho trovato una cultura molto diversa, non solo quella italiana, ma anche quella di tanti altri Paesi, perché la nostra è una squadra ricca di giocatori stranieri. Sto cercando di imparare da tutti, sia nel modo di parlare che in quello di allenarsi".

L'intesa con Dragusin

"Con Dragusin ci stiamo allenando bene e nelle amichevoli ci troviamo già a nostro agio. Siamo ancora in una fase di preparazione e di rodaggio. Come ci chiede il mister, che curiosamente chiamo 'professore', dobbiamo rendere la circolazione della palla più veloce, ma continueremo a migliorare".

Infine, un pensiero per David De Gea, uno dei riferimenti della squadra:

"Allenarmi con un portiere come lui è motivo di grande orgoglio. Da bambino lo sceglievo sempre quando giocavo a FIFA sulla PlayStation. Adesso ritrovarmelo come compagno è una sensazione particolare. Parla molto con me e per questo gli sono davvero grato".