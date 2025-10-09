Vierchowod critico: “Alla Fiorentina mancano personalità e qualità. La difesa è peggiorata molto”

Pietro Vierchowod, ex allenatore viola, si è espresso sul momento della Fiorentina terzultima in classifica.

L’ex difensore e allenatore della Fiorentina Pietro Vierchowod, è stato intervistato dagli inviati di TMW durante il Festival dello Sport a Trento , ed ha dato la sua opinione sulle difficoltà in campionato della squadra di Pioli.

Queste le sue parole: “Ho visto la partita col Como e mi è sembrata una squadra che ha poca personalità , poca qualità in mezzo al campo ed è peggiorata anche in difesa. Gli altri anni in fase difensiva non era male ma quest’anno anno mi sembra molto peggiorata anche perchè il centrocampo fa poco filtro. I gol su calcio piazzato li prendi perchè non sei capace di marcare”.