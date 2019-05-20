(VIDEO), scomparso un arbitro boliviano 32enne. Il malore in campo durante una partita di Serie A
Victor Hugo Hurtado Ogeda, un arbitro di Serie A della Bolivia, 32 anni, è morto oggi dopo aver sofferto un attacco cardiaco durante una gara a El Alto, tra Club Always Ready e Club Deportivo Oriente...
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2019 09:52
Victor Hugo Hurtado Ogeda, un arbitro di Serie A della Bolivia, 32 anni, è morto oggi dopo aver sofferto un attacco cardiaco durante una gara a El Alto, tra Club Always Ready e Club Deportivo Oriente Petrolero, situata a 4000 metri sul livello del mare. La gara è continuata, arbitrata dal quarto uomo.