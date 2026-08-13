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(VIDEO) Pellegrino alle visite mediche: le prime immagini del nuovo attaccante della Fiorentina

Nel pomeriggio Pellegrino andrà al Viola Park per le visite mediche

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2026 12:09
(VIDEO) Pellegrino alle visite mediche: le prime immagini del nuovo attaccante della Fiorentina -
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Mateo Pellegrino è il nuovo attaccante della Fiorentina. Il bomber argentino questa mattina si è recato a Sesto Fiorentino per svolgere le visite mediche con la Fiorentina. Nel pomeriggio l’attaccante si recherà al Viola Park per firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina e per l’ufficialità

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