(VIDEO) Pellegrino alle visite mediche: le prime immagini del nuovo attaccante della Fiorentina

Nel pomeriggio Pellegrino andrà al Viola Park per le visite mediche

Mateo Pellegrino è il nuovo attaccante della Fiorentina. Il bomber argentino questa mattina si è recato a Sesto Fiorentino per svolgere le visite mediche con la Fiorentina. Nel pomeriggio l’attaccante si recherà al Viola Park per firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina e per l’ufficialità