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(VIDEO) Oulai ha svolto le visite mediche: ecco le prime immagini da giocatore della Fiorentina

Oulai ha svolto le visite mediche con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 13:20
(VIDEO) Oulai ha svolto le visite mediche: ecco le prime immagini da giocatore della Fiorentina -
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Il nuovo centrocampista della Fiorentina Oulai ha già svolto le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la Fiorentina. Il calciatore infatti questa mattina si è recato a Villa Donatello a Sesto Fiorentina e ha sostenuto tutti gli esami clinici del caso. Per l’ufficialità del suo passaggio alla Fiorentina servirà il transfer che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì, come è stato nel caso di Jimenez.

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