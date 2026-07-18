(VIDEO) Oulai ha svolto le visite mediche: ecco le prime immagini da giocatore della Fiorentina

Oulai ha svolto le visite mediche con la Fiorentina

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Oulai ha già svolto le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la Fiorentina. Il calciatore infatti questa mattina si è recato a Villa Donatello a Sesto Fiorentina e ha sostenuto tutti gli esami clinici del caso. Per l’ufficialità del suo passaggio alla Fiorentina servirà il transfer che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì, come è stato nel caso di Jimenez.