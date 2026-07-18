(VIDEO) Oulai ha svolto le visite mediche: ecco le prime immagini da giocatore della Fiorentina
Oulai ha svolto le visite mediche con la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 13:20
Il nuovo centrocampista della Fiorentina Oulai ha già svolto le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la Fiorentina. Il calciatore infatti questa mattina si è recato a Villa Donatello a Sesto Fiorentina e ha sostenuto tutti gli esami clinici del caso. Per l’ufficialità del suo passaggio alla Fiorentina servirà il transfer che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì, come è stato nel caso di Jimenez.