(VIDEO) Oulai è atterrato a Bologna: nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto
Oulai è un calciatore della Fiorentina, nelle prossime ore le visite mediche
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 01:34
Si è finalmente conclusa la telenovela che ha visto come protagonisti Oulai e la Fiorentina. Il calciatore è infatti atterrato da pochi minuti a Bologna ed è stato accolto dal team manager Ottaviani. Nella giornata di domani Oulai svolgerà le visite mediche con il club e poi al Viola Park dove firmera il contratto che lo lega alla Fiorentina. Oulai dunque sarà un calciatore della Fiorentina per 25 milioni più 4 di bonus