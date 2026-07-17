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(VIDEO) Oulai è atterrato a Bologna: nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto

Oulai è un calciatore della Fiorentina, nelle prossime ore le visite mediche

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 01:34
(VIDEO) Oulai è atterrato a Bologna: nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto -
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Si è finalmente conclusa la telenovela che ha visto come protagonisti Oulai e la Fiorentina. Il calciatore è infatti atterrato da pochi minuti a Bologna ed è stato accolto dal team manager Ottaviani. Nella giornata di domani Oulai svolgerà le visite mediche con il club e poi al Viola Park dove firmera il contratto che lo lega alla Fiorentina. Oulai dunque sarà un calciatore della Fiorentina per 25 milioni più 4 di bonus

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