Il volo che avrebbe dovuto portare Oulai a Firenze con arrivo previsto 17.38 é stato cancellato

Il Charter privato sul quale avrebbe dovuto viaggiare Oulai è stato cancellato

È stato cancellato il volo che doveva portare Oulai a Firenze. Infatti nella giornata di oggi era previsto e già fissato un charter privato che sarebbe dovuto atterrare alle 17:38 a Firenze fissato a nome di Oulai e che avrebbe dovuto portare il calciatore finalmente alla Fiorentina. Questo volo al momento è stato cancellato e dunque non è previsto l’arrivo di Oulai a Peretola nelle prossime ore