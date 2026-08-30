(VIDEO) Njie alle visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità: “Forza Fiorentina”

Firmerà un contratto fino al 2030

Alieu Njie è arrivato a Firenze per le visite mediche questa mattina. L’ultimi passaggi prima della firma sul contratto, che dovrebbe essere fino al 2030, e l’ufficialità. Arrivato dal Torino a titolo definitivo per 16 milioni più bonus Njie è pronto a riempire una casella vuota sugli esterni. Intanto le prime semplici parole da calciatore viola: “Forza Fiorentina”