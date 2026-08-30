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(VIDEO) Njie alle visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità: “Forza Fiorentina”

Firmerà un contratto fino al 2030

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2026 12:37
(VIDEO) Njie alle visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità: “Forza Fiorentina” -
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Alieu Njie è arrivato a Firenze per le visite mediche questa mattina. L’ultimi passaggi prima della firma sul contratto, che dovrebbe essere fino al 2030, e l’ufficialità. Arrivato dal Torino a titolo definitivo per 16 milioni più bonus Njie è pronto a riempire una casella vuota sugli esterni. Intanto le prime semplici parole da calciatore viola: “Forza Fiorentina”

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