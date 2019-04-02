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VIDEO, Messina: Cocimano realizza il 2-0 ed abbraccia la madre malata in tribuna piangendo

Il bello del calcio. Domenica in quel di Messina si giocava il match contro la Palmese. Gara valevole per il campionato di Serie D, la gara è terminata 2-0 e a 15’ dal termine, Salvo Cocimano segna. L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2019 10:56
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Messina
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Il bello del calcio. Domenica in quel di Messina si giocava il match contro la Palmese. Gara valevole per il campionato di Serie D, la gara è terminata 2-0 e a 15’ dal termine, Salvo Cocimano segna. L’unico pensiero è per la mamma purtroppo malata in tribuna, e con le lacrime che gli rigano il volto corre ad abbracciarla. Il gol più bello della sua carriera...

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