VIDEO, lo struggente minuto di silenzio a Wembley per Astori
Londra, Wembley, Tottenham-Juventus: questo il minuto di raccoglimento direttamente dalla curva in onore del capitano Davide Astori. La vittoria della Juventus in Champions League che ha portato la sq...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 13:28
Londra, Wembley, Tottenham-Juventus: questo il minuto di raccoglimento direttamente dalla curva in onore del capitano Davide Astori. La vittoria della Juventus in Champions League che ha portato la squadra ai quarti di finale è stata dedicata da alcuni giocatori al compianto numero 13 viola.