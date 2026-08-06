(VIDEO) L’arrivo di Mastantuono a Firenze: entusiasmo alle stelle e tifosi impazziti

Il giovane argentino è sbarcato nel capoluogo toscano accolto da tantissimi tifosi. Cori, applausi e sciarpe viola per il nuovo acquisto della Fiorentina, pronto a iniziare la sua avventura.

L'attesa è finita. Franco Mastantuono è arrivato a Firenze e il suo sbarco all'aeroporto di Peretola si è trasformato in una vera e propria festa. Decine e decine di tifosi viola hanno voluto accogliere il nuovo talento argentino, dimostrando fin dai primi istanti tutto l'entusiasmo che accompagna il suo approdo in maglia gigliata. Un bagno di folla che testimonia le grandi aspettative riposte nel classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale e chiamato a essere uno dei volti della nuova Fiorentina.

Nelle prossime ore sono attese le visite mediche, la firma sui documenti e l'ufficializzazione del suo trasferimento. L'accoglienza ricevuta è stata quella riservata ai grandi colpi di mercato. Firenze ha già dimostrato di credere fortemente nel suo nuovo gioiello e Mastantuono, fin dal primo giorno, ha potuto respirare l'affetto di una piazza pronta a sostenerlo. Ora la parola passa al campo, con i tifosi che non vedono l'ora di ammirarlo con la maglia viola.