(VIDEO) Joao Mario è arrivato a Firenze: iniziate le visite mediche con la Fiorentina

Comincia l'avventura di Joao Mario alla Fiorentina

Joao Mario è arrivato questa mattina a Firenze, dove ha iniziato l'iter che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo calciatore viola. Il portoghese classe 2000, seguito dalla dirigenza gigliata ormai da diverse settimane e a lungo accostato alla Fiorentina nel corso di questa sessione di mercato, sta svolgendo in queste ore le consuete visite mediche prima della firma sul contratto.