(VIDEO) I calciatori del Palace fanno festa per le strade di Firenze: Glasner gli ha concesso la serata libera

Glasner ha concesso serata libera a i suoi calciatori che hanno festeggiato per le strade di Firenze con cori e drink insieme ai loro tifosi

Ieri sera si è giocato la partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace per i quarti di finale di Conference League. A vincere è stata la Fiorentina che però non è riuscita a ribaltare il 3-0 dell'andata e di conseguenza è stata eliminata dalla competizione. Il Palace così alla sua prima campagna europea nella storia è arrivato in semifinale di Conference League. Un traguardo certamente da festeggiare per il club, e così è stato.

L'allenatore Glasner infatti dopo la partita ha concesso serata libera ai suoi ragazzi che dunque sono scesi in strada a Firenze a festeggiare la qualificazioni. Tra cori, salti e anche qualche drink per suggellare un momento che sicuramente ricorderanno anche una volta finita loro carriera, Così come i tifosi del Palace in trasferta che hanno avuto la fortuna di festeggiare con i loro beniamini in una location come quella di Firenze