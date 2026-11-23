(VIDEO) Fiorentina umiliata a Monza, la contestazione dei tifosi viola: "Tirate fuori le p***e"

La pesante sconfitta contro il Monza accende la rabbia dei tifosi della Fiorentina

La pesante sconfitta contro il Monza accende la rabbia dei tifosi della Fiorentina. La contestazione è iniziata già a metà del secondo tempo, con il settore ospiti che ha manifestato tutto il proprio malcontento per la prestazione della squadra di Vanoli.

Al fischio finale, i calciatori viola si sono avvicinati al settore ospiti per confrontarsi con i propri sostenitori. Presente anche l'allenatore Paolo Vanoli, che però si è diretto immediatamente verso gli spogliatoi. Dalla curva è arrivato un messaggio chiaro alla squadra: "Tirate fuori le palle, bisogna correre per vincere".