(VIDEO) De Gea si esercita con delle palline da ping pong e scrive: "Mani pronte, testa pronta"
Il portiere della Fiorentina ha pubblicato un video sui social mostrando una particolare sessione di allenamento
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2026 16:52
De Gea continua a lavorare anche individualmente per mantenersi pronto. Il portiere della Fiorentina ha condiviso su Instagram un video nel quale si allena utilizzando delle palline da ping pong, mettendo alla prova riflessi, coordinazione e rapidità.
A corredo delle immagini, lo spagnolo ha scritto una breve frase che riassume perfettamente il significato dell'esercizio: "Hands ready - Mind ready".