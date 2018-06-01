(VIDEO) Da "saponetta" Mattolini, a Rebonato, alla finale di Madrid. Figli (viola) di un Dio minore...
La scheda di Stefano Borgi del Museo Fiorentina su gli eventi storici di Fiorentina che vanno dal 28 Maggio al 3 Giugno con il ricordo di "Saponetta" Mattolini ed il compleanno di Stefano Rebonato, c...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 16:25
La scheda di Stefano Borgi del Museo Fiorentina su gli eventi storici di Fiorentina che vanno dal 28 Maggio al 3 Giugno con il ricordo di "Saponetta" Mattolini ed il compleanno di Stefano Rebonato, con un passaggio su la Finale di Coppa dei Campioni del '57 con il Real Madrid.
Fonte delle immagini: Violachannel.tv