Labaro Viola

(VIDEO) Da "saponetta" Mattolini, a Rebonato, alla finale di Madrid. Figli (viola) di un Dio minore...

La scheda di Stefano Borgi del Museo Fiorentina  su gli eventi storici di Fiorentina che vanno dal 28 Maggio al 3 Giugno con il ricordo di "Saponetta" Mattolini ed il compleanno di Stefano Rebonato, c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 16:25
(VIDEO) Da "saponetta" Mattolini, a Rebonato, alla finale di Madrid. Figli (viola) di un Dio minore... -
News
Primo Piano
Condividi

La scheda di Stefano Borgi del Museo Fiorentina  su gli eventi storici di Fiorentina che vanno dal 28 Maggio al 3 Giugno con il ricordo di "Saponetta" Mattolini ed il compleanno di Stefano Rebonato, con un passaggio su la Finale di Coppa dei Campioni del '57 con il Real Madrid.

Fonte delle immagini: Violachannel.tv

 


 

 

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok