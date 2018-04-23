(VIDEO) Crudeli arrabbiatissimo: "Vi dovete vergognare! Figura di M... Il Benevento ci ha battuto meritatamente!"
Il noto giornalista tifoso del Milan, Tiziano Crudeli, dopo la sconfitta maturata in casa contro il Benevento si è sfogato gridando: "Vergogna" ad un Milan dal gioco scadente, omaggiando anche i campa...
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2018 10:57
Il noto giornalista tifoso del Milan, Tiziano Crudeli, dopo la sconfitta maturata in casa contro il Benevento si è sfogato gridando: "Vergogna" ad un Milan dal gioco scadente, omaggiando anche i campani poichè a suo avviso hanno espugnato meritatamente San Siro. Di seguito il video:
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