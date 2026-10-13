(VIDEO) Commisso alla Casa Bianca con Trump per il Columbus Day: "Orgogliosi delle nostre radici"

Il presidente della Fiorentina ha condiviso su Instagram il racconto dell'incontro con il Presidente degli Stati Uniti, a cui ha partecipato insieme alla madre

Commisso alla Casa Bianca per il Columbus Day: "Orgogliosi delle nostre radici italiane"

Il presidente della Fiorentina ha condiviso su Instagram il racconto dell'incontro con il Presidente degli Stati Uniti, a cui ha partecipato insieme alla madre in occasione delle celebrazioni del 9 ottobre 2026.

Rocco Commisso è stato alla Casa Bianca insieme alla madre per partecipare alle celebrazioni del Columbus Day, la ricorrenza dedicata a Cristoforo Colombo e all'eredità italoamericana. Il presidente della Fiorentina ha raccontato l'esperienza attraverso un post pubblicato su Instagram, ringraziando il Presidente degli Stati Uniti per l'invito e soffermandosi sull'importanza delle proprie origini e sulla tutela delle statue dedicate all'esploratore genovese.

"Esprimo la mia sincera gratitudine al Presidente degli Stati Uniti per aver invitato mia madre e me alla Casa Bianca per la celebrazione del giorno di Colombo il 9 ottobre 2026. È stato un onore enorme celebrare la nostra eredità italiana americana e il legame duraturo tra Italia e gli Stati Uniti.

Sono particolarmente grato per il sostegno del Presidente nella preservazione e protezione delle statue di Cristoforo Colombo. Per la nostra famiglia, questi monumenti sono più che opere d'arte. Sono simboli importanti della nostra eredità italiana americana, del orgoglio che portiamo nelle nostre radici e delle generazioni che hanno portato le loro tradizioni e sogni dall'Italia all'America. La preservazione di queste statue onora questo patrimonio e aiuta a mantenerlo vivo per I prossime generazioni.

Il mio sincero ringraziamento va anche a tre grandi americani italiani, Andrew Giuliani, Christopher Macchio e Louis Gregory, per la loro gentile ospitalità e i meravigliosi momenti che abbiamo condiviso. La vostra calma e gentilezza hanno reso questa occasione particolarmente memorabile per mia madre e me.

Siamo orgogliosi delle nostre radici italiane, grati per essere americani e impegnati a onorare i sacrifici e le contribuzioni di coloro che sono venuti prima di noi. Grazie per aver reso questa celebrazione del nostro patrimonio così significativa".