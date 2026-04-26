(VIDEO) Clamoroso in Serie B spagnola: Il portiere perde la testa e tira un cazzotto ad un avversario

Follia in Segunda Division: il portiere del Real Saragozza prima tira uno spintone, una volta espulso si avventa sull'avversario e lo colpisce con un pugno.

Pazzesco quel che succede in Segunda Division, la Serie B spagnola.

Tutto è accaduto al 95° e a innescare la rissa è stato Esteban Andrada, portiere classe 1991 del Saragozza. L'argentino, già ammonito in occasione del secondo rigore concesso all'Huesca, si è recato a centrocampo per parlare con l'arbitro, Arcediano Monescillo. Una mossa non saggia. Jorge Pulido, capitano dell'Huesca, si avvicina e dice qualcosa ad Andrada, che lo spintona rimediando il secondo cartellino giallo e dunque l'espulsione.

La reazione del portiere argentino è assurda: si è girato e ha iniziato a correre verso Jorge Pulido una volta raggiunto lo ha colpito con un violento pugno al volto. Il difensore dei padroni di casa è caduto a terra e ha rimediato un occhio nero.