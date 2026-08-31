(VIDEO) Beto arrivato alle visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità

L'arrivo di Beto alle visite mediche

Beto è arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche con la Fiorentina. L’attaccante portoghese è pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia viola dopo l’accordo raggiunto dal club gigliato.

Il classe 1998 è arrivato nelle scorse ore in città e si sottoporrà agli accertamenti di rito prima di completare il trasferimento. Superate le visite mediche, Beto potrà mettere la firma sul contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.