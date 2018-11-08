(VIDEO): auguri a Rogora, campione d’Italia con la Fiorentina. Venerdì a Frosinone si dovrà invertire la tendenza...
Nella consueta clip su Violachannel del Museo Fiorentina, realizzata da Stefano Borgi, ci avviciniamo alla sfida dello Stirpe in programma venerdì ore 18.00 ma Dio solo sa, quante cose siano cambiate....
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 20:17
Nella consueta clip su Violachannel del Museo Fiorentina, realizzata da Stefano Borgi, ci avviciniamo alla sfida dello Stirpe in programma venerdì ore 18.00 ma Dio solo sa, quante cose siano cambiate. 8 Novembre è anche il compleanno di Bernardo Rogora, campione d’italia con la Fiorentina.