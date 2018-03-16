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Viareggio Cup: vita facile per la Fiorentina, ora basta un pareggio. La prestazione di Diakhate

La Fiorentina Primavera conquista il primo successo nella Viareggio Cup superando per 3-2 l’Ascoli con un rigore nel finale di Diakhate (decisivo anche contro il Giannina) e prendendosi la testa del g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 09:37
Viareggio Cup: vita facile per la Fiorentina, ora basta un pareggio. La prestazione di Diakhate - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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La Fiorentina Primavera conquista il primo successo nella Viareggio Cup superando per 3-2 l’Ascoli con un rigore nel finale di Diakhate (decisivo anche contro il Giannina) e prendendosi la testa del gruppo 9: per qualificarsi agli ottavi basterà pareggiare col Pontedera domenica, riporta La Nazione.

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