Viareggio Cup: vita facile per la Fiorentina, ora basta un pareggio. La prestazione di Diakhate
La Fiorentina Primavera conquista il primo successo nella Viareggio Cup superando per 3-2 l’Ascoli con un rigore nel finale di Diakhate (decisivo anche contro il Giannina) e prendendosi la testa del g...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 09:37
La Fiorentina Primavera conquista il primo successo nella Viareggio Cup superando per 3-2 l’Ascoli con un rigore nel finale di Diakhate (decisivo anche contro il Giannina) e prendendosi la testa del gruppo 9: per qualificarsi agli ottavi basterà pareggiare col Pontedera domenica, riporta La Nazione.