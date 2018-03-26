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Viareggio Cup, Pioli e Corvino a vedere la Primavera, ma il tifo organizzato…

La Nazione ricorda che allo stadio di Viareggio oggi andrà in scena Juventus-Fiorentina, semifinale del torneo. Sulle tribune dello stadio “Torquato Bresciani” ci saranno anche Stefano Pioli e Pantale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 10:05
Viareggio Cup, Pioli e Corvino a vedere la Primavera, ma il tifo organizzato… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Rassegna Stampa
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La Nazione ricorda che allo stadio di Viareggio oggi andrà in scena Juventus-Fiorentina, semifinale del torneo. Sulle tribune dello stadio “Torquato Bresciani” ci saranno anche Stefano Pioli e Pantaleo Corvino. Dal punto di vista dell’affluenza generale è attesa una buona risposta del pubblico, ma non è prevista la presenza del tifo organizzato viola.

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