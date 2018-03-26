Viareggio Cup, Pioli e Corvino a vedere la Primavera, ma il tifo organizzato…

La Nazione ricorda che allo stadio di Viareggio oggi andrà in scena Juventus-Fiorentina, semifinale del torneo. Sulle tribune dello stadio “Torquato Bresciani” ci saranno anche Stefano Pioli e Pantale...

La Nazione ricorda che allo stadio di Viareggio oggi andrà in scena Juventus-Fiorentina, semifinale del torneo. Sulle tribune dello stadio “Torquato Bresciani” ci saranno anche Stefano Pioli e Pantaleo Corvino. Dal punto di vista dell’affluenza generale è attesa una buona risposta del pubblico, ma non è prevista la presenza del tifo organizzato viola.