Via libera al parcheggio del Viola Park a Bagno a Ripoli, esulta il sindaco: “Tempi rapidi grazie all’unione”

Parcheggio temporaneo Viola Park, il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli dà l’ok. Il progetto, che porterà alla realizzazione di 490 posti auto, ha ricevuto il via libera dal Consiglio comunale nella seduta di giovedì scorso (14 sì su altrettanti votanti e con un consigliere di opposizione uscito dall’aula).

Il parcheggio temporaneo, che sorgerà in un’area di proprietà di Acf Fiorentina situata tra via della Nave a Rovezzano, via delle Sentinelle, via di Villa Cedri e il centro sportivo, sarà utilizzato finché non entrerà in esercizio la tramvia con lo scambiatore. L’area del parcheggio, pari a circa 5 ettari, resterà permeabile e sarà dotata di illuminazione alimentata dall’energia solare.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il sindaco Francesco Casini – perché in questo modo si dà risposta alle necessità di parcheggio del centro sportivo. Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e club, ancora una volta in tempi rapidi, si trova una soluzione ad una criticità, con l’auspicio adesso che il Comune di Firenze avvii quanto prima i lavori per il parcheggio scambiatore e del tram, fondamentali per rispondere alle esigenze di mobilità del quadrante a sud est di Firenze”.

