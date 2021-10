Vezzali: “Capienza del 100%? Tornerà entro 15 giorni. Segnale di vicinanza allo sport”

Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi, è intervenuta ai microfoni del Festival del Calcio di Trento per parlare delle riaperture degli stadi. Ecco le sue parole: “Dal Consiglio dei Ministri, la capienza del pubblico sarà del 75% all’aperto e del 60% al chiuso. Auspico che nell’arco di 15 giorni si possa arrivare al 100%, è un piccolo segnale di vicinanza per il mondo dello sport. È importante che se il Governo debba intervenire, ci sia una riforma interna al sistema come l’Europa con l’Italia: il calcio è un motore che trascina lo sport italiano”.

