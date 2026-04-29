Verso la trasferta di Roma: Gosens e Parisi recuperati, fiducia per Piccoli. Kean ci proverà fino all'ultimo

La situazione in casa Fiorentina in vista della partita di Lunedì contro la Roma

In vista della sfida di lunedì contro la Roma, la Fiorentina sta lavorando intensamente per arrivare all’Stadio Olimpico nelle migliori condizioni possibili.

Le indicazioni più positive arrivano dalle fasce: sia Gosens che Parisi — tornato ad allenarsi con il gruppo proprio oggi — sono da considerarsi recuperati e pronti per essere impiegati. Filtra fiducia anche per Piccoli, che dovrebbe riaggregarsi alla squadra nei prossimi giorni, offrendo così a Vanoli una soluzione in più nel reparto offensivo.

L’attenzione principale resta però su Kean: l’attaccante è determinato a esserci nella trasferta romana e sta spingendo al massimo per recuperare in tempo. Situazione invece ancora da valutare per Fortini, che verrà seguito giorno per giorno per capire se potrà essere convocato.

Nessun dubbio, infine, sulla presenza di Luis Balbo, che sarà regolarmente a disposizione. A riportarlo è Radio Bruno.