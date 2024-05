Verso il Napoli, Italiano farà altre rotazioni ma niente Fiorentina B. Obiettivo Europa con il campionato

Domani sera la Fiorentina affronterà al Franchi il Napoli, partita decisiva per l’ottavo posto. Se la Fiorentina vince, sale a 56 punti, lì dove gli azzurri (51 punti attuali in classifica) non potrebbero più arrivare con l’unica gara a loro disposizione prima della fine del campionato. Teoricamente è quota alla portata del Torino (50 punti adesso), ma i granata di Juric a parità con la formazione viola pagherebbero il conto agli scontri diretti (sconfitta a Firenze, pareggio in Piemonte).

Italiano ha pronta un’altra rotazione ampia di uomini, sia per garantirsi ancora una Fiorentina brillante ad appena quattro giorni di distanza dall’impegno precedente e sia per continuare nella gestione programmata degli uomini verso la finale di Atene. Tradotto: da Dodo a Ranieri, da Duncan a Ikoné, da Belotti passando per Bonaventura che ha ritrovato il gruppo a pieno regime ma è sempre guardato con un occhio di riguardo, il tecnico siciliano impiegherà i calciatori che proprio contro il Monza «non hanno giocato», come ha sottolineato al termine della gara con i brianzoli. Le scelte definitive solo oggi dopo la rifinitura, però non sarà una “Fiorentina B”: l’obiettivo Conference League in Grecia passa dall’obiettivo Europa in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.