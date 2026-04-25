Verso Fiorentina-Sassuolo, Ceccarini sicuro: "Kean ancora out. Anche Piccoli in forte dubbio"

Verso Fiorentina - Sassuolo: Kean out per infortunio e Piccoli verso il forfait

Domani alle 12:30 allo stadio Stadio Artemio Franchi la Fiorentina affronterà il Sassuolo in una gara fondamentale per chiudere definitivamente il discorso salvezza, anche alla luce della recente sconfitta della Cremonese.

Secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, però, non mancano i problemi per mister Paolo Vanoli, soprattutto nel reparto offensivo.

Moise Kean sarà sicuramente assente: l’attaccante non ha ancora recuperato dall’infortunio e non sarà della partita. Situazione complicata anche per Piccoli, che viaggia verso il forfait e difficilmente sarà a disposizione.