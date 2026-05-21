Verso Fiorentina-Atalanta, dirige Perri. Esordio assoluto: non ha mai arbitrato in serie A

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di campionato

L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni per l’ultima giornata di Serie A, che si aprirà proprio domani sera con la sfida tra Fiorentina e Atalanta allo stadio Franchi.

Per il match è stato scelto Mario Perri della sezione di Roma, alla sua prima direzione assoluta in Serie A. Nessun precedente dunque con la Fiorentina per il direttore di gara romano.

Unico incrocio recente con l’Atalanta invece in Coppa Italia: Perri aveva arbitrato gli ottavi di finale contro il Genoa, gara terminata con un netto 4-0 in favore dei bergamaschi.

Ad assistere Perri ci saranno Votta e Pressato, mentre il quarto uomo sarà Davide Massa. In sala VAR spazio a Marco Di Bello, assistito dall’AVAR Serra.