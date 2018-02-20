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Verso Chievo: resta il dubbio Laurini. Badelj squalificato, Dabo titolare? Saponara…

Le prossime ore saranno fondamentali per capire se Laurini sarà a disposizione per la gara casalinga contro il Chievo dopo aver saltato le ultime due gare, scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. Le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 10:03
Verso Chievo: resta il dubbio Laurini. Badelj squalificato, Dabo titolare? Saponara… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Le prossime ore saranno fondamentali per capire se Laurini sarà a disposizione per la gara casalinga contro il Chievo dopo aver saltato le ultime due gare, scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. Le sensazioni sono positive e il giocatore francese sta facendo un lavoro personalizzato per fare in modo di lavorare con il resto dei compagni alla ripresa degli allenamenti in programma domani pomeriggio. Ieri alla partitella in famiglia con la Primavera non ha partecipato Saponara, ancora out e impegnato nel lavoro differenziato. Nei prossimi giorni potrebbe tornare in gruppo. Contro il Chievo mancheranno certamente due pedine fondamentali: Milenkovic e Badelj saranno infatti squalificati. Potrebbe essere l’occasione per vedere schierato titolare Dabo.

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