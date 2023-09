Vergogna Lazio, Curva Nord non rispetta minuto di silenzio per la morte di Napolitano: cantato coro di destra

Si sono ripetute all’Olimpico in serata le stesse scene che già si erano viste – e sentite – questo pomeriggio, sabato 23 settembre, durante il match a san Siro tra Milan e Hellas Verona, quando dal settore ospiti sono partiti cori oltraggiosi contro Giorgio Napolitano, durante il minuto di silenzio deciso dal Coni e dalla Figc per la morte dell’ex presidente della Repubblica. A Milano, dove si osservava un minuto di commemorazione anche per l’ex bandiera rossonera Giovanni Lodetti, i tifosi di casa hanno subissato di fischi i cori, prima che arbitro e giocatori a centrocampo facessero partire l’applauso.

Allo Stadio Olimpico, prima di Lazio-Monza, i giocatori biancocelesti si sono attardati a raggiungere i compagni mentre la terna arbitrale si apprestava a far iniziare il giro di lancette di commemorazione per Napolitano. La tifoseria biancoceleste non ha però rispettato il silenzio e, dopo i fischi, ha iniziato. a intonare la canzone antisovietica, vicina agli ambienti di destra, Avanti ragazzi di Buda.