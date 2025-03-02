Vergogna a Napoli, insulti e urla contro i dirigenti dell'Inter presenti in tribuna: "Tornate a casa vostra"

Brutto episodio avvenuto sugli spalti del Maradona dopo il fischio finale di Napoli-Inter, partita terminata 1-1: allo splendido gol di Federico Dimarco su punizione ha risposto quello di Billing nel...

Brutto episodio avvenuto sugli spalti del Maradona dopo il fischio finale di Napoli-Inter, partita terminata 1-1: allo splendido gol di Federico Dimarco su punizione ha risposto quello di Billing nel finale. Come racconta Fc Inter News, Alcuni tifosi napoletani, però, hanno deciso di prendersela con la dirigenza dell'Inter. Mentre il presidente nerazzurro Beppe Marotta e il vicepresidente Javier Zanetti lasciavano la tribuna autorità dello stadio, alcune persone presenti lì vicino hanno cominciato ad urlare loro frasi ingiuriose: "Non siete riusciti a rubare oggi, Marotta! Andate a casa, ladri".

La polemica è dei tifosi partenopei, si deduce, sia rivolta all'arbitraggio. Anche se, come confermato dal Corriere dello Sport, il rigore non dato che in tanti hanno chiesto durante la partita è quello per l'Inter: "Corre un rischio enorme McTominay quando arriva come un treno su Dumfries che aveva appena deviato di testa il pallone: l’intervento non è dei più sobri, composti, non tocca mai il pallone. La fortuna (per Doveri) è che sulla punizione fischiata successivamente (non per la gamba alta di Lobotka, sarebbe stato calcio di punizione indiretto, ma per l’entrata di Gilmour su Mkhitaryan) l’Inter vada in gol.

Tiro da fuori area di Spinazzola, in area Dumfries respinge il tiro con la mano, deviazione netta, non ci sono dubbi. Il Napoli chiede il rigore, Doveri fa proseguire, Marini al VAR fa proseguire: decisione che appare corretta, anche se il braccio è davvero staccato dal corpo. Ma Dumfries lo porta in avanti (potrebbe essere a protezione?) e, se non ce lo avesse avuto lì, il pallone gli sarebbe arrivato sul petto".