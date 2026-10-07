Veretout, l'ex viola strizza l'occhio ai giallorossi: "Non sono finito, se la Roma chiama ci sono"

L'ex Fiorentina ha parlato della sua esperienza a Doha, accennando anche alla sua condizione fisica

L'ex centrocampista di Fiorentina e Roma, Jordan Veretout, ha parlato della sua esperienza all'Al Arabi nell'intervista per Rete Sport, soffermandosi anche sulla sua condizione fisica e strizzando l'occhio ai giallorossi. Queste le sue parole raccolte da Vocegiallorossa.it:

“Sto bene qui, una vita spettacolare, il calcio è anche difficile a dispetto di quello che si pensa, la cosa più importante per me è la famiglia e lo devo fare anche per loro. Se la Roma mi chiama, mia moglie dice che vuole tornare nella capitale. Non sono finito, posso dare ancora una mano se la Roma vuole io ci sono”