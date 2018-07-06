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Venuti torna alla Fiorentina, ma il Genoa si propone. La decisione spetta a Pioli...

Lorenzo Venuti torna alla Fiorentina l'esperienza al Benevento. Nel ritiro di Moena il tecnico Stefano Pioli potrà decidere il suo futuro. Intanto gli interessi per lui non mancano nemmeno in Italia....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 20:13
Venuti torna alla Fiorentina, ma il Genoa si propone. La decisione spetta a Pioli... -
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Lorenzo Venuti torna alla Fiorentina l'esperienza al Benevento. Nel ritiro di Moena il tecnico Stefano Pioli potrà decidere il suo futuro. Intanto gli interessi per lui non mancano nemmeno in Italia. Infatti, secondo quanto riportato da Radio Bruno, il Genoa potrebbe proporsi per il terzino viola. Si attendono sviluppi.

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