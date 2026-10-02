Venuti riparte dall’Ascoli: l’ex viola è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero

Il difensore classe 1995 firma con il club bianconero e si prepara a questa nuova sfida

Lorenzo Venuti, ex terzino della Fiorentina, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ascoli. Il difensore, visto in viola per quattro stagioni dal 2019 al 2023, ha convinto il club marchigiano durante il periodo di prova e ha firmato un contratto di un anno, valido fino al 30 giugno 2027.

Dopo le esperienze al Lecce e in Serie B con la Sampdoria, oltre al quadriennio in maglia viola, Venuti è pronto a ripartire dall’Ascoli e ad affrontare una nuova sfida in bianconero.