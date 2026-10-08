Venuti: "Felice di ripartire dall'Ascoli, rappresenta la scelta migliore per la mia carriera"

L'ex capitano viola ha parlato dopo la firma coi marchigiani

Lorenzo Venuti sceglie la piazza di Ascoli per rilanciarsi e iniziare un nuovo capitolo professionale. Dopo essersi svincolato al termine della scorsa stagione, l'ex terzino viola ha convinto la dirigenza bianconera a puntare su di lui al termine del periodo di prova svolto nelle scorse settimane, mettendo la firma sul contratto che lo lega ufficialmente alla società marchigiana.

"Qui ci sono tutte le premesse per ripartire"

Nel giorno della sua presentazione ufficiale, il calciatore ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta: «Uscivo da un infortunio piuttosto serio e avevo bisogno di ritrovare gli stimoli giusti in una piazza seria, guidata da un programma chiaro e da un club che dimostrasse reale stima per quanto valgo sul campo. Ho riscontrato ognuno di questi elementi nell'Ascoli».

Lo sguardo ai prossimi impegni sul campo

Alla ripartenza del torneo gli ascolani affrontano il Südtirol, un match in cui l'esterno spera di fare il suo esordio: «Il loro allenatore non ha segreti per me, avendoci lavorato ai tempi del Benevento quando faceva parte del gruppo di lavoro di Roberto De Zerbi. Entrambe le squadre prediligono un atteggiamento propositivo, quindi credo che la gara sarà un ottimo spot per la categoria. L'auspicio è che ne venga fuori una sfida avvincente; io sono pronto e agli ordini dell'allenatore, che insieme al suo staff saprà definire se potrò dare il mio contributo già questo fine settimana. La Serie B è un campionato durissimo, dove il margine tra la zona promozione e le posizioni calde della graduatoria è minimo e la situazione può stravolgersi rapidamente. La chiave sta nel trovare continuità di prestazioni e rimanere focalizzati sul lavoro quotidiano. Ci sono compagini costruite senza mezzi termini per conquistare la promozione, ma la nostra filosofia deve essere quella di evitare annunci altisonanti e concentrarci esclusivamente su una partita per volta».