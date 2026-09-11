Venezia-Fiorentina, stasera la sfida è in esclusiva su DAZN: ecco dove seguire il match

Tutte le informazioni per seguire Venezia-Fiorentina di stasera

Si riparte. Questa sera torna la Serie A con la quarta giornata di campionato e ad aprire il turno toccherà proprio alla Fiorentina, alla ricerca del primo punto della stagione. La sfida vedrà inoltre il ritorno in panchina di Paolo Vanoli, pronto a guidare nuovamente i viola.

L’avversario di turno sarà il Venezia, neopromosso in Serie A e allenato da Giovanni Stroppa, anche lui alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Per tutti i tifosi viola, si rende noto che sarà possibile seguire la partita in esclusiva sulle reti DAZN, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione della sfida.