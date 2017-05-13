Vecchi: "L'esonero di Pioli mi ha spiazzato, non mi aspettavo la chiamata"

L'allenatore nerazzuro ad interim Stefano Vecchi ha parlato in sala stampa della situazione particolare che sta vivendo l'Inter, con l'ex tecnico Stefano Pioli ad un passo dall'approdo in viola: "Sono...

A cura di Redazione Labaroviola 13 maggio 2017 16:57

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