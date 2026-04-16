Vanoli:"Abbiamo vinto contro una squadra di Premier: mettiamo le basi per costruire qualcosa di importante"

Il commento di Vanoli al termine di Fiorentina-Crystal Palace con la vittoria dei viola per 2-1 che non basta per qualificare la Fiorentina

La Fiorentina vince 2-1 contro il Crystal Palace ma non riesce a centrare la qualificazione alle semifinali a causa del 3-0 subito a Londra.

Al termine della partita Paolo Vanoli ha commentato la partita del Franchi ai microfoni di Sky Sport.

"E' stato bellissimo rivedere lo stadio e in osttri tifosi che hanno spinto. Stasera tutti credevamo di fare un impresa. L'1-0 ci ha un po' tagliato le gambe ma dall'inizio della stagione questa è stata la prestazione più importante. Abbiamo vinto contro una squadra di Premier e abbiamo fatto un ottima prestazione".

Sul futuro in viola:

"Penso a lavorare tutti i giorni e penso che il lavoro si è visto.C'è una società che osserva. Stasera sono orgoglioso, quando vedo una squadra giocare cosi e lottare cosi vedo qualcosa che si è trasferito dalla mia mentalità. Stiamo mettendo le basi per costruire qualcosa a Firenze di importante.

Dobbiamo essere bravi perchè ci aspetta Lecce che è un campo infuocato e fino alla fine dobbiamo dimostrare di essere sempre in crescita"

Sulla crescita di Ndour:

"Tanti ragazzi sono cresciuti come Fagioli. E' un giocatore che ho sempre seguito come Casadei e Fabbian. Sta facendo una crescita esponenziale in mentalità come la sta facendo Fagioli. Bisogna sempre continuare, se andiamo a vedere i nostri centrocampisti ci stanno dando soddisfazioni dal limite del'area"



Sulla qualificazione:

"Eravamo arrivati a questa partita con una rosa un po' dimezzata. La qualità dei giocatori poi è evidente. Siamo stati bravi a recuperare Solomon e a mettere Gudmundsson tra le linee. Stasera volevo giocare a tre dietro per avere un giocatore in più. Quando è entrato Ndour potevamo mettere 6 giocatori tra le linee e l'abbiamo fatto bene. Ci è mancato Dodo ma faccio i compilmenti a questo gruppo. Hanno onorato la maglia e se lavoriamo forte e lavoriamo bene possiamo stare a questo livello".



Sugli infortuni:

"Fagioli ha avuto dal riscaldamento un problema di tipo intestinale. Penso di recuperare Brescianini che è un giocatore che ci ha dato una grossa mano. Moise stasera ha avuto un attacco infuenzale e non era presente con noi."