Vanoli: "Voglio fare qualcosa di importante. Fagioli? Giocatore intelligente, può fare più ruoli"

Paolo Vanoli ha parlato del suo ritorno alla Fiorentina, spiegando di non viverlo come una rivincita

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando le emozioni per il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina dopo la scorsa stagione, conclusa con un bilancio positivo. Queste sono state le sue parole:

"Quando sono andato via il tributo della gente mi ha legato ancora di più a questa città, hanno riconosciuto il valore di quello che abbiamo fatto".

"Non sono venuto qua per una rivincita, sono arrivato con voglia di fare qualcosa di importante. Voglio sottolineare la stima che la famiglia Commisso mi ha sempre dato".

Nel suo intervento, l’allenatore ha anche espresso la sua soddisfazione per la convocazione in Nazionale di Fagioli, sottolineandone la versatilità e la capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo:

"Nel calcio moderno i ruoli vanno interpretati. Io sono veramente felice della convocazione di Fagioli, lo scorso anno si è messo a lavorare nelle difficoltà e insieme abbiamo lavorato tanto anche sulla fase difensiva. Poi uno intelligente come lui può ricoprire diversi ruoli. Lo scorso anno ha fatto il play con le sue caratteristiche, può fare la mezzala di costruzione e può fare anche il doppio play che sarà la nostra strada futura".